هل حضرت ميغان ماركل حفل تتويج الملك تشارلز متنكرة؟

تداول ناشطون عبر "تويتر" صورة لأحد الحاضرين في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، الذي جرى بمراسم مهيبة أمس الأول، مشيرين إلى أنها ميغان ماركل زوجة الامير هاري، لكنها كانت متنكرة!

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وبينما حضر هاري وحيدا مراسم تتويج والده، وجلس في الصفوف الخلفية، من دون أن يكون له أي دور، غابت ميغان عن الحدث، ومع ذلك، ادعى البعض أنها حضرت لكنها كانت ترتدي "باروكة ونظارات وشارب".

مستخدمو تويتر ومحبو ميغان مقتنعون بـ "أوجه التشابه"، وهم كانوا يقظين لترقب وجودها بالحفل من بين حشد من أكثر من 2000 شخص تجمعوا في وستمنستر أبي.

وكتب أحدهم على تويتر: "ميغان، لن تخدعينا"، فيما قال آخر إنها "تلعب دورا بشخصية عميقة".

Royal fans convinced that Meghan Markle snuck into King Charles coronation in a disguise 🥸 pic.twitter.com/Tnutn8REOW — Daily Loud (@DailyLoud) May 7, 2023

I don’t know much about #Coronation . But I do know this is Meghan Markle in disguise pic.twitter.com/4PpNDCMkTp — Rigobertoesperanza (@riggyesperanza) May 6, 2023

في نهاية المطاف، عرف الجميع أنها مجرد خدعة وتم التعرف على الرجل في الصورة على أنه السير كارل جنكينز، الملحن الأسطوري الذي حضر الحفل حيث كانت مؤلفاته تعزف في حفل التتويج.

المصدر: ماركا