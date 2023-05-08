الكرملين: هناك الكثير من الناس في أوكرانيا يعتبرون 9 مايو يوما مقدسا

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا مقتنعة أن هناك الكثير من الناس في أوكرانيا يعتبرون عيد النصر في 9 مايو يوما مقدسا بالنسبة لهم.

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وفي تعليقه على فكرة الرئيس الأوكرني فلاديمير زيلينسكي لإعلان 9 مايو يوما لأوروبا في البلاد كدليل على "الهوية الأوروبية للشعب الأوكراني" قال بيسكوف أمام الصحفيين: "نحن مقتنعون بأنه يوجد هناك الكثير جدا من الناس في أوكرانيا الذين يعتبرون هذا اليوم يوما مقدسا".

وأضاف: "هناك قدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى ولديهم أقرباء و سيبقى هذا اليوم مقدسا بالنسبة لهم".

المصدر: نوفوستي