 
مباشر

الكرملين: هناك الكثير من الناس في أوكرانيا يعتبرون 9 مايو يوما مقدسا

أخبار العالم

الكرملين: هناك الكثير من الناس في أوكرانيا يعتبرون 9 مايو يوما مقدسا
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9qw

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا مقتنعة أن هناك الكثير من الناس في أوكرانيا يعتبرون عيد النصر في 9 مايو يوما مقدسا بالنسبة لهم.

إقرأ المزيد
زيلينسكي يسعى لتقديم عقارب الساعة بشأن يوم النصر
زيلينسكي يسعى لتقديم عقارب الساعة بشأن يوم النصر

وفي تعليقه على فكرة الرئيس الأوكرني فلاديمير زيلينسكي لإعلان 9 مايو يوما لأوروبا في البلاد كدليل على "الهوية الأوروبية للشعب الأوكراني" قال بيسكوف أمام الصحفيين: "نحن مقتنعون بأنه يوجد هناك الكثير جدا من الناس في أوكرانيا الذين يعتبرون هذا اليوم يوما مقدسا".

وأضاف: "هناك قدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى ولديهم أقرباء و سيبقى هذا اليوم مقدسا بالنسبة لهم".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا