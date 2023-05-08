الصين تهدد بالعواقب إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب "مساعدة روسيا"

قال وانغ وين بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، في إفادة صحفية، إن الثقة بين الاتحاد الأوروبي والصين ستنهار إذا فرضت بروكسل عقوبات على شركات صينية بزعم أنها تساعد روسيا.

بهذا الشكل علق المتحدث الصيني على الأنباء التي أفادت بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات ضد الشركات الصينية التي يعتبر أنها تقدم الدعم لروسيا.

إقرأ المزيد

وأضاف الدبلوماسي الصيني: "إذا كانت هذه الأنباء صحيحة، فسيعتبر ذلك أن الجانب الأوروبي انتهك بشكل جدي الثقة والتعاون مع الصين، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الانقسام والمواجهة في العالم".

وشدد على أن الصين تحث الاتحاد الأوروبي على، "عدم اتخاذ المسار الخطأ" وأكد أن بكين في حال العكس، ستحمي بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة.

في وقت سابق، كتبت "فايننشال تايمز"، نقلا عن مسودة الحزمة الجديدة للعقوبات الأوروبية، أنها قد تشمل سبع شركات صينية متهمة بتزويد روسيا بالمعدات.

ومن بين هذه الشركات، وفقا للصحيفة، 3HC Semiconductors ، و King-Pai Technology ، وكذلك Sinno Electronics و Sigma Technology.

المصدر: نوفوستي