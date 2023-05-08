صحفي فنلندي يكشف كيف يستفيد السويديون من "التهديد الروسي"

قال الصحفي بيرو أوفينين من مؤسسة "Yle" الفنلندية للإذاعة والتلفزيون إن النزاع الأوكراني سمح لسكان بلدة أورنشيلدسفيك السويدية بالحصول على وظائف في مصنع محلي لإنتاج مركبات قتالية.

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وقام الصحفي الفنلندي بزيارة إلى مصنع تابع للشركة المصنعة للمعدات الدفاعية "BAE Systems Hägglunds" ويقع في مدينة أورنشيلدسفيك التي يقطنها 55 ألفا في شمال السويد.

ونقل أوفينين عن المواطن لايف سيديرليند قوله: "لا تعجبنا الأزمة الأوكرانية. لكنها جيدة بالنسبة للمدينة. بعض الأمور "Hägglunds" تتحسن. وظهر هناك الكثير من الوظائف".

وذكر الصحفي أن "Hägglunds" هو أكبر مصنع في مدينة أورنشيلدسفيك. ويتم فيه إنتاج مركبات مشاة قتالية من طراز "CV90" ومركبات مدرعة مجنزرة لجميع التضاريس من طراز "BvS10". وأشار إلى أنه بفضل ظهور المئات من الوظائف الجديدة انخفض معدل البطالة بالمدينة إلى 6%، وهو الأقل من المتوسط للسويد كلها.

من جهته صرح المدير العام للمصنع، تومي هوستافسون-راسك، بأن "التهديد الروسي" بدأ يؤثر على عمل مصنعه منذ 9 سنوات، لكن الطلبات المتعلقة بشكل مباشر بالنزاع في أوكرانيا بدأت تصل "الآن فقط".

المصدر: نوفوستي