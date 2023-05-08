 
مباشر

صحفي فنلندي يكشف كيف يستفيد السويديون من "التهديد الروسي"

أخبار العالم

صحفي فنلندي يكشف كيف يستفيد السويديون من
Gettyimages.ru
علم السويد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9ox

قال الصحفي بيرو أوفينين من مؤسسة "Yle" الفنلندية للإذاعة والتلفزيون إن النزاع الأوكراني سمح لسكان بلدة أورنشيلدسفيك السويدية بالحصول على وظائف في مصنع محلي لإنتاج مركبات قتالية.

إقرأ المزيد
رئيس وزراء الدنمارك: تسليم
رئيس وزراء الدنمارك: تسليم "إف-16" إلى أوكرانيا "مسألة صعبة"

وقام الصحفي الفنلندي بزيارة إلى مصنع تابع للشركة المصنعة للمعدات الدفاعية "BAE Systems Hägglunds" ويقع في مدينة أورنشيلدسفيك التي يقطنها 55 ألفا في شمال السويد.

ونقل أوفينين عن المواطن لايف سيديرليند قوله: "لا تعجبنا الأزمة الأوكرانية. لكنها جيدة بالنسبة للمدينة. بعض الأمور "Hägglunds" تتحسن. وظهر هناك الكثير من الوظائف".  

وذكر الصحفي أن "Hägglunds" هو أكبر مصنع في مدينة أورنشيلدسفيك. ويتم فيه إنتاج مركبات مشاة قتالية من طراز "CV90" ومركبات مدرعة مجنزرة لجميع التضاريس من طراز "BvS10". وأشار إلى أنه بفضل ظهور المئات من الوظائف الجديدة انخفض معدل البطالة بالمدينة إلى 6%، وهو الأقل من المتوسط للسويد كلها.

من جهته صرح المدير العام للمصنع، تومي هوستافسون-راسك، بأن "التهديد الروسي" بدأ يؤثر على عمل مصنعه منذ 9 سنوات، لكن الطلبات المتعلقة بشكل مباشر بالنزاع في أوكرانيا بدأت تصل "الآن فقط".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا