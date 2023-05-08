قال ماكس بلومنتال، وهو صحفي وكاتب ومدون ومخرج سينمائي أمريكي، إن الغرب يبرر جرائم النازيين الأوكرانيين الجدد، لأنهم يعارضون روسيا ويقاتلون في سبيل الناتو.

وأضاف بلومنتال، في تغريدة على تويتر: "لماذا حسب اعتقادكم تقوم صحيفة وول ستريت جورنال بتبيِّض الماضي النازي الموثق جيدا لسيرغي فيليمونوف وتمجد وحدة غونور التي أنشأها؟ طبعا للسبب نفسه، رعت ألمانيا مسيرته السينمائية: النازيون يقاتلون من أجل الناتو على الخطوط الأمامية ضد روسيا".

Why do you think @WSJ whitewashed the well-documented Nazi background of Serhiy Filimonov and glorified the “Honor” unit he founded?



For the same reason the German state sponsored his film career:



Nazis fight for NATO on the frontlines against Russia. https://t.co/AIIPGMrLmepic.twitter.com/Lhpy5wLyt5 — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) May 7, 2023

وذكر الصحفي الأمريكي أن صحيفة "وول ستريت جورنال"، في مقالة لها حاولت "تبييض" سمعة النازي الأوكراني فيليمونوف بالقول، إن مجموعته "عارضت الفساد".

ولكن ووفقا لمعلومات الصحفي الأمريكي شاركت وحدة "غونور" التي يتزعمها فيليمونوف، في حملة اعتقالات الغجر التي رعتها سلطات كييف في عام 2018، وشدد الصحفي على أن أنشطة "غونور" كانت مدعومة بـ "أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

وتم إنشاء "غونور"، وفقا لزعيمها، في الأصل كحركة لمكافحة الفساد. بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، "أعيد تشكيلها" لتتحول إلى كتيبة من الكتائب القومية ضمن اللواء الآلي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي