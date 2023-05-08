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صحفي أمريكي يشرح لماذا يبرر الغرب جرائم النازيين الأوكرانيين الجدد

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صحفي أمريكي يشرح لماذا يبرر الغرب جرائم النازيين الأوكرانيين الجدد
Gettyimages.ru
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قال ماكس بلومنتال، وهو صحفي وكاتب ومدون ومخرج سينمائي أمريكي، إن الغرب يبرر جرائم النازيين الأوكرانيين الجدد، لأنهم يعارضون روسيا ويقاتلون في سبيل الناتو.

وأضاف بلومنتال، في تغريدة على تويتر: "لماذا حسب اعتقادكم تقوم صحيفة وول ستريت جورنال بتبيِّض الماضي النازي الموثق جيدا لسيرغي فيليمونوف وتمجد وحدة غونور التي أنشأها؟ طبعا للسبب نفسه، رعت ألمانيا مسيرته السينمائية: النازيون يقاتلون من أجل الناتو على الخطوط الأمامية ضد روسيا".

وذكر الصحفي الأمريكي أن صحيفة "وول ستريت جورنال"، في مقالة لها حاولت "تبييض" سمعة النازي الأوكراني فيليمونوف بالقول، إن مجموعته "عارضت الفساد".

صحفي أمريكي يشرح لماذا يبرر الغرب جرائم النازيين الأوكرانيين الجدد

ولكن ووفقا لمعلومات الصحفي الأمريكي شاركت وحدة "غونور" التي يتزعمها  فيليمونوف، في حملة اعتقالات الغجر التي رعتها سلطات كييف في عام 2018، وشدد الصحفي على أن أنشطة "غونور" كانت مدعومة بـ "أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

وتم إنشاء "غونور"، وفقا لزعيمها، في الأصل كحركة لمكافحة الفساد. بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، "أعيد تشكيلها" لتتحول إلى كتيبة من الكتائب القومية ضمن اللواء الآلي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

 

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