ترامب لن يدلي بشهادته في قضية التشهير التي رفعتها الكاتبة الأمريكية إي جين كارول

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس السابق، دونالد ترامب، لن يدلي بشهادته في قضية التشهير التي رفعنها ضده الكاتبة إي جين كارول.

والجمعة رفض ترامب الإدلاء بشهادته، لكن القاضي لويس كابلان أعطى ترامب مهلة حددت نهايتها على الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد لتقديم اقتراح لإعادة فتح القضية لغرض وحيد وهو الإدلاء بشهادته.

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وتزعم كارول، التي رفعت الدعوى في نوفمبر، أن ترامب شهّر بها وشوهها في منشور على موقع Truth Social من خلال وصف مزاعم اغتصابها بأنها "خدعة وكذبة"، قائلا إنها "ليست من نوعه المفضل".

ونفى ترامب ادعاء الكاتبة الأمريكية التي قالت إنه اغتصبها في غرفة خلع الملابس في بيرغدورف غودمان في التسعينيات.

وذكر الرئيس السابق أنها اختلقت القصة لزيادة مبيعات كتابها، كما أفاد بأن مزاعمها هي محاولات ذات دوافع سياسية لتشويه سمعته وحرمانه من البيت الأبيض.

ومن المقرر أن تبدأ المرافعات الختامية في القضية يوم الاثنين، ومن المرجح أن تنظر هيئة المحلفين في القضية يوم الثلاثاء.

وكان دونالد ترامب قد وصف مزاعم إحدى الكاتبات بأنه اغتصبها في أحد المتاجر في مانهاتن بأنها "سخيفة ومثيرة للاشمئزاز"، وذلك في شهادة في مقطع فيديو عرض أمام المحكمة.

وفي الفيديو الذي تم التقاطه في أكتوبر الماضي أكد ترامب أن المزاعم "مختلقة وأن الاعتداء لم يحدث أبدا".

وتسعى كارول للحصول على تعويضات مالية غير محددة وسحب تصريحات ترامب التي تزعم أنها تشهيرية.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية