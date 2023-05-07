وفاة الجنرال البوليفي الذي ساهم في القبض على جيفارا عن عمر ناهز 85 عاما

توفي اليوم الأحد الجنرال البوليفي غاري برادو سالمون، الذي قاد عملية القبض على الثوري الكوبي الشهير، أرنيستو تشي جيفارا، عن عمر ناهز 85 عاما.

وكتب نجل الجنرال برادو عبر "توتير": "اتصل الرب بوالدي الجنرال غاري أوغوستو برادو سالمون، تاركا لنا إرثا من الحب والصدق، لقد كان شخصا استثنائيا، شكرا لكن من وقف معنا وساندنا في هذه اللحظات الصعبة".

ويعد إرنستو تشي جيفارا (1928-1967) أحد قادة الثورة الكوبية عام 1959، وشغل منصب وزير الصناعة ورئيس بنك كوبا الوطني، وتمت تصفيته في بوليفيا عام 1967.

وفي محصلة عملية مشتركة خاصة بين أفراد الجيش البوليفي وضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تم القبض على تشي غيفارا عام 1967، وتمت تصفيته رميا بالرصاص في بوليفيا، حيث حاول هو ومجموعة من أنصاره تنظيم حركة ثورية هناك.

وأنجب جيفارا 5 أطفال من زوجتين، هما البيروفية إيلدا جاديا والكوبية أليدا مارش توريس.

El Señor acaba de llamar a su Reino a mi padre Gral Div SP Gary Augusto Prado Salmón

Se fue acompañado de su esposa e hijos Nos deja un legado de amor honradez y temple Fue una persona extraordinaria.

Gracias a quienes nos apoyaron en este tiempo de su agonía. Dios los bendiga. pic.twitter.com/r44J5kyXXq — Gary Prado 🇧🇴 (@garyprado) May 6, 2023

المصدر: نوفوستي