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نائب روسي: كييف ستحصل لا محالة على مقاتلات أمريكية وقد يقودها طيارون أمريكيون

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نائب روسي: كييف ستحصل لا محالة على مقاتلات أمريكية وقد يقودها طيارون أمريكيون
Legion-Media
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دعا نائب مجلس "الدوما" أليكسي جورافليوف، لتحضير الدفاع الروسي مسبقا لمواجهة المقاتلات الأمريكية، حيث ستحصل عليها أوكرانيا عاجلا أم آجلا، وأن طيارين أمريكيين قد يقودونها.

وقال جورافليوف: "من الضروري إعداد منظومات الدفاع الجوي الروسية بالكامل مسبقا لمواجهة المقاتلات الأمريكية. ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستتلقى عاجلا أم آجلا مقاتلات "إف-16"، وإذا لم يكن لديهم الوقت لتدريب الطيارين الأوكرانيين، على الرغم من أن هذه مهمة بسيطة من حيث المبدأ، فيمكن أن يقود الطيارون الأمريكيون هذه المقاتلات".

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وأشار إلى ضرورة التحديث العاجل لمنظومات الدفاع الجوي الروسية لمواكبة ظروف الحرب الحديثة.

وصرح السيناتور الأمريكي، مارك كيلي، في وقت سباق بأن تدريب 12 طيارا أوكرانيا على استخدام مقاتلات "إف-16" سيستغرق عاما كاملا، مشيرا إلى أنّه يجب النظر في مسألة استقطاب الطيارين المتدربين على هذه الطائرات.

ودعا وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، الطيارين الحربيين الأجانب الذين يتقنون قيادة مقاتلات "إف-16" للتعاقد مع قواته.

المصدر: نوفوستي

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