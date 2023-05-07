 
مباشر

بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا مأساة تكساس

أخبار العالم

بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا مأساة تكساس
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9mq

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتنكيس الأعلام في البلاد، حدادا على أرواح ضحايا إطلاق النار في مركز تجاري بولاية تكساس مؤخرا.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "أمرت بخفض أعلام الولايات المتحدة فوق البيت الأبيض، وجميع المباني الحكومية والساحات العامة، والمواقع العسكرية والقواعد البحرية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

إقرأ المزيد
مقتل 9 أشخاص وجرح 7 آخرين بإطلاق نار جماعي داخل مركز تجاري في تكساس (فيديو)
مقتل 9 أشخاص وجرح 7 آخرين بإطلاق نار جماعي داخل مركز تجاري في تكساس (فيديو)

وستبقى الأعلام منكسة حتى 11 مايو 2023.

وقتل 9 أشخاص وجرح 7 آخرون عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي داخل مركز تجاري في تكساس السبت، فيما قتل مسلح لاحقا برصاص الأمن، وذكرت السلطات أن البحث جار عن مسلح ثان كان معه.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا