داخلية صربيا تحث المواطنين على تسليم الأسلحة غير الشرعية وتعد بعدم محاسبتهم

دعت وزارة الداخلية الصربية، على خلفية حالات إطلاق النار مؤخرا، سكان الجمهورية إلى تسليم الشرطة جميع الأسلحة التي بحوزتهم.

ووعدت الوزارة بعدم محاسبة أصحاب الأسلحة وشددت على أنها لن تقوم حتى باستجوابهم عن مصدر هذا السلاح.

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وذكرت بيليانا أوتوفيتش بيانوفيتش ممثلة إدارة مكافحة الجريمة في الداخلية الصربية، أنه وفقا للقانون، يتوجب على كل مواطن يملك أي سلاح ناري غير مرخص أو منتهي الترخيص، تسليمه إلى قسم الشرطة المحلية من 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو) إلى 19:00 (20:00 بتوقيت موسكو).

وأشارت ممثلة وزارة الداخلية إلى أن المواطنين الذين يستجيبون لهذا النداء في 8 مايو "لن يتحملوا مطلقا أي مسؤولية جنائية أو إدارية لتسليم الأسلحة، ولن يتم إلزامهم بشرح مصدر هذه الأسلحة".

في 3 مايو ، فتح مراهق النار على أقرانه في مدرسة في وسط بلغراد. وأسفر إطلاق النار عن مقتل تسعة أشخاص - ثمانية تلاميذ وحارس أمن. وأصيب ستة أطفال ومعلم واحد وهم الآن في المستشفى.

المصدر: تاس