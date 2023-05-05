بعد حادثتي إطلاق نار.. الرئيس الصربي يعلن نيته "نزع سلاح" الصرب

صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن خططه لنزع سلاح البلاد بعد حادثتي إطلاق نار.

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جاء ذلك بعد الحادث الأخير لإطلاق النار في بلدية ملادينوفاتش قرب بلغراد، الذي قتل فيه طالب يبلغ من العمر 14 عاما 8 أطفال وحارسا بمسدس والده وأصيب 6 أطفال ومعلم، حيث تابع فوتشيتش: "يجب على وزارة الداخلية أن تعد على وجه السرعة تعديلات لقانون الأسلحة والذخيرة، من شأنها أن تشدد شروط تخزين وحمل الأسلحة قصيرة الماسورة، وبالنسبة لأولئك الذين لا يمتثلون للشروط المشددة، فيستعين الشراء الإلزامي للأسلحة".

وأشار فوتشيتش إلى أن جميع مالكي الأسلحة يبلغون حوالي 400 ألف شخص، ولا يدور الحديث عن أسلحة الصيد، إلا أن الجميع "سيخضعون للتدقيق، ولن يتبقى أكثر من 30-40 ألفا. سنقوم بنزع سلاح شبه كامل لصربيا" وفقا له.

وفي بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 6.5 مليون نسمة، باستثناء كوسوفو وميتوهيا، فقد تم تسجيل 765 ألف قطعة سلاح ناري، بما في ذلك بنادق الصيد والمسدسات وغيرها.

المصدر: نوفوستي