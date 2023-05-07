باكستان.. أنصار حزب يقتلون رجلا أمام الشرطة بزعم "التجديف"

قالت الشرطة الباكستانية اليوم الأحد، إن أنصار حزب سياسي ضربوا رجلا حتى الموت بزعم إلقاء خطاب تجديف.

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وأفاد إقبال خان، الضابط بالشرطة المحلية، بأن مولانا نيجار علم، 40 عاما، لقي حتفه مساء السبت على أيدي متظاهرين في قرية سوالدهر في منطقة ماردان شمال شرقي مدينة بيشاور في إقليم خيبر بختونخوا.

وتجمع الحشد للتعبير عن دعم القضاء في البلاد، واتهم علم بالتجديف عندما تلى صلوات في ختام الفعالية.

وقال خان "اعتبر عدد من المتظاهرين بعض كلمات صلاته تجديفا، ما أدى إلى تعذيبه حتى الموت على أيدي الغوغاء الغاضبين."

وذكر شهود عيان أن نائب الشرطة المناوب في التجمع حاول إنقاذ الرجل بحبسه في متجر قريب، "لكن الغوغاء اقتحموا المكان وهاجموه".

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يطرحون مولانا أرضا ويركلونه ويضربونه بهراوات.

توفى الرجل في مكان الحادث. واحتجزت الشرطة الجثة وقالت إنها بدأت التحقيق.

المصدر: ap