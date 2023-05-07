قتيلة و5 إصابات بإطلاق نار في حفلة منزلية في كاليفورنيا

لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما مصرعها وأصيب خمسة أشخاص بإطلاق نار في وقت مبكر من السبت في حفلة منزلية في مدينة شيكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

وقال قائد شرطة شيكو بيلي اولدريدج، إنه تم إرسال رجال الشرطة في البداية إلى حفلة كبيرة في شارع كولومبوس، على بعد بنايات قليلة من حرم جامعة ولاية كاليفورنيا في شيكو، بعد أنباء عن قيام أحد الحاضرين بإطلاق عدة طلقات من سلاح ناري.

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وتابع أن الشرطة اكتشفت أن شجارا وقع في الحفلة، وطلب من المشتبه به المغادرة قبل وصول الشرطة. وأضاف الدريدج أن شخصين نقلا إلى المستشفى بعد أنباء عن تعرضهما لاعتداء جسدي.

في الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي، تم استدعاء الشرطة إلى حفلة أخرى في شارع كولومبوس، حيث أفيد بأن شخصا ما كان يلوح بمسدس. وعثرت الشرطة هناك على شخص يطابق وصف المشتبه بإطلاقه النار في الحادث السابق، وتم القبض عليه لحيازته مسدسا واستخدامه بشكل متهور.

بعد أقل من نصف ساعة، تم استدعاء الشرطة مرة أخرى إلى حفلة شارع كولومبوس حيث اتضح أن ستة أشخاص أصيبوا بالرصاص، وفارقت إحدى الضحايا الحياة.

وذكرت الشرطة أن الضحية فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وأن بعض المصابين نقلوا الى المستشفى، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة.

ووصف اولدريدج الحادث بأنه "معزول" وليس هناك "تهديد مستمر" للنظام العام.

A 17-year-old girl was #killed and five others #injured in a drive-by shooting following a large house party in #California early Saturday, police said.



The mass #shooting occurred in the parking lot of an apartment complex in Chico, about 90 miles north of Sacramento, Chico pic.twitter.com/sqUrSEnC21 — Abdelrahman Hamed (@Abdelra50125361) May 7, 2023

المصدر: وسائل إعلام أمريكية