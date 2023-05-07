حاكم سيفاستوبول يعلن صد هجوم مسيرات أوكرانية على المدينة

أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف صد هجوم شنته أوكرانيا باستخدام طائرات بدون طيار على المدينة الليلة الماضية.

وكتب رازفوجايف عبر "تلغرام" صباح اليوم الأحد: "صدت قوات الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية خلال الليل هجوما آخر على سيفاستوبول"، موضحا أن إحدى المسيرات خرجت عن السيطرة وسقطت في منطقة غابات، حيث تم العثور على حطامها، بينما أسقطت اثنتان فوق البحر.

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وأشار الحاكم إلى أنه لم تلحق أضرار بأي مرافق في المدينة.

وذكر رازفوجايف أن القوات الأوكرانية أرسلت ما مجموعه 10 مسيرات باتجاه شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.

ومنذ يوليو من العام الماضي، تحاول الطائرات المسيرة الأوكرانية بشكل دوري مهاجمة مدينة سيفاستوبول، القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى أهداف أخرى في شبه جزيرة القرم، واستهدفت الهجمات مقر الأسطول ومنشآت الطاقة والمطارات العسكرية. وتستمر أنظمة الدفاع الجوي بتدمير معظم الطائرات المسيرة التي تطلقها القوات الأوكرانية.

المصدر: RT