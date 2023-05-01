أسطول البحر الأسود وأنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجوم مسيّرات على سيفاستوبول

أعلن حاكم مدينة سيفاستول، ميخائيل رازفوجيف، أن أسطول البحر الأسود الروسي، بدعم من أنظمة الدفاع الجوي، تصدى لهجوم طائرات مسيّرة على المدينة.

وكتب على قناة "تيليغرام": "قوات أسطول البحر الأسود، بالتعاون مع الدفاع الجوي، تصد الآن هجوم طائرات العدو المسيّرة على الطريق الخارجي. وتم بالفعل إسقاط طائرة مسيَرة. وجميع خدمات المدينة في حالة تأهب"، وحث المواطنين على التزام الهدوء.

ومنذ يوليو من العام الماضي، تحاول الطائرات المسيرة الأوكرانية بشكل دوري مهاجمة مدينة سيفاستوبول، القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى أهداف أخرى في شبه جزيرة القرم، واستهدفت الهجمات مقر الأسطول ومنشآت الطاقة والمطارات العسكرية. وتستمر أنظمة الدفاع الجوي بتدمير معظم الطائرات المسيّرة التي تطلقها القوات الأوكرانية.

وقال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، إن قوات الدفاع الجوي غرب القرم أسقطت الطائرات المسيرة.

وكتب أكسيونوف في قناته على "تيليغرام": "في غرب شبه جزيرة القرم، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيّرة، يقوم جنودنا بالتعامل مع الموضوع بوضوح وكفاءة".

وحث أكسيونوف الجميع على التزام الهدوء والثقة في مصادر المعلومات الرسمية فقط.

المصدر: نوفوستي