لفتت السجادة المفروشة خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث انتباه الكثيرين لأنها تشبه بلونيها الأصفر والأزرق لوني العلم الأوكراني.

وتعليقا على ذلك، كتبت السفيرة البريطانية في أوكرانيا، ميليندا سيمونز، على "تويتر": "رأيت أوكرانيا هناك وفقدت الوعي لمدة دقيقة". وانقسم رأي مستخدمي المنصة على منشورها، لكن العديد لاحظوا أوجه الشبه.

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كتب أحد المعلقين: "هناك رموز ورسائل رمزية في كل مكان إذا كنت تعرف أين تبحث وما الذي تبحث عنه".

وسخر آخر: "يمكن أن يكون تلك تحية لباربادوس".

وتساءل آخر: "صدفة أم عمدا؟".

قال مستخدم: "من السخرية أن على الملك أن يسير على لوني أوكرانيا".

قال آخر: "لا يمكن أن يكون الأمر مجرد مصادفة".

وأضاف مستخدم: "ماذا يعني هذا؟ علم أوكرانيا يستخدم كسجادة قذرة".

وأفادت صحيفة "التلغراف" في وقت لاحق بأن السلطات البريطانية وصفت تشابه لوني سجادة التتويج بلوني العلم الأوكراني بأنه "صدفة سعيدة".

المصدر: نوفوستي