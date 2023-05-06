"أكسيوس": الولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى تبحث مشروع سكة حديد في الشرق الأوسط

ذكر موقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والهند تعتزم مناقشة مشروع محتمل لبنية تحتية تربط دول الخليج وباقي الدول العربية عبر شبكة من السكك الحديدية مع الهند.

وذكر الموقع نقلا عن مصدرين على دراية بالملف، أن مستشاري الأمن القومي من البلدان الأربعة سيناقشون المشروع يوم الأحد في اجتماع بالسعودية.

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وقال المصدران لـ"أكسيوس" إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، الذي من المتوقع أن يصل إلى السعودية، السبت، سيجتمع مع نظرائه السعوديين والإماراتيين والهنود، الأحد لمناقشة المشروع وقضايا إقليمية أخرى.

وأشار إلى أن فكرة المشروع برزت خلال المحادثات التي عقدت على مدى الأشهر الـ 18 الماضية في منتدى يسمى "مجموعة آي 2 يو 2" (I2U2)، والذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والهند، وفقا للمصدرين.

وتأسس المنتدى في أواخر عام 2021 وهدفه مناقشة مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

والمشروع هو أحد المبادرات الرئيسية التي يريدها البيت الأبيض في الشرق الأوسط في ظل تزايد نفوذ الصين في المنطقة، إذ أن الشرق الأوسط جزء أساسي من رؤية الصين للحزام والطريق.

وخلال اجتماعات I2U2 العام الماضي، طرحت إسرائيل الفكرة التي تهدف إلى استخدام خبرة الهند في مشاريع البنية التحتية الكبيرة، وفق مسؤول إسرائيلي شارك في المحادثات، وقامت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتوسيع فكرة المشروع لتشمل السعودية.

والمبادرة تشمل ربط الدول العربية في بلاد الشام والخليج عبر شبكة من السكك الحديدية التي ستربط أيضا الهند عبر موانئ بحرية في الخليج.

ولم ترد السفارات الهندية والإماراتية والسعودية في واشنطن على طلبات موقع "أكسيوس" للتعليق على المعلومات التي أفاد بها المصدران.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن إسرائيل ليست جزءا من هذه المبادرة في الوقت الحالي، ولكنها قد تنضم إليها في المستقبل في حال تحقق تقدم في الجهود المبذولة لتطبيع علاقاتها مع دول المنطقة.

المصدر: "أكسيوس"