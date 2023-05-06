إيران.. اعتقال قيادي بتنظيم "‎داعـش" أثناء محاولته دخول البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال محاولته التسلل إلى البلاد.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن الحرس الثوري أكد أنه تم اعتقال شبكة اتصالات الإرهابي الموقوف داخل البلاد عبر مجموعة من الإجراءات الأمنية والاستخبارية.

وأعلن الحرس الثوري في وقت سابق تفكيك خلية إرهابية تابعة لزمرة "خلق" الإرهابية خططت لاستهداف مراكز حساسة في مدينة آمل قبل تفكيكها من قبل استخبارات الحرس.

وفي بيانٍ له، شدد الحرس الثوري على أن التعامل الحاسم والسريع مع المتّهمين بعمليات التخريب والإرهاب والانفصاليين أصبح مطلبا عاما.

كما أفاد بأن القوات الأمنية والشرطة والبسيج ستواصل التصدي للإرهابيين والأعداء، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيحبط بوعيه الفتنة وسينتصر في الحرب المركّبة ضده.

المصدر: وكالة "مهر" للأنباء