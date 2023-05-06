بن غفير: إعادة جثامين 3 أعضاء في جماعة "عرين الأسود" سيكلفنا غاليا

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن إعادة جثامين ثلاثة فلسطينيين قتلهم الجيش قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في مارس الماضي، "خطأ فادح سيكلفنا غاليا".

وأضاف بن غفير عبر حسابه الرسمي في تويتر: "قرار وزير الدفاع غالانت بإعادة جثث أعضاء منظمة عرين الأسود سيكلفنا غاليا".

وأردف: "لم يفت الأوان بعد لقيادة سياسة أمنية قوية وهجومية".

وتابع: "سيظل "القوة اليهودية" (اسم الحزب الذي يتزعمه) ممتنعا عن التصويت للقرارات الحكومية في الكنيست، حتى تغير الحكومة الإسرائيلية تجاهها وتتمسك بالسياسة التي انتخبت من أجلها".

ההחלטה של שר הביטחון גלנט להחזיר את גופות המחבלים חברי ארגון הטרור גוב האריות, היא טעות חמורה שתעלה לנו ביוקר. עדיין לא מאוחר להוביל מדיניות ביטחונית עוצמתית והתקפית. עוצמה יהודית תמשיך להיעדר מההצבעות עד אשר ממשלת ישראל תשנה כיוון ותתחיל לקיים את המדיניות שלשמה היא נבחרה. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 5, 2023

وأعلن بن غفير، الخميس، امتناعه ونواب حزبه عن التصويت في الكنيست لصالح القرارات الحكومية، رغم أنه جزء من الائتلاف الحكومي.

وجاء إعلان بن غفير، احتجاجا على الرد الذي وصفه بـ"الضعيف" للجيش الإسرائيلي على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية تسلم جثامين عدي عثمان الشامي وجهاد محمد الشامي ومحمد رعد دبيك، قرب حاجز عورتا جنوب نابلس، بعدما احتجزتها إسرائيل لنحو شهرين.

وأضافت الهيئة، أنها "تبذل جهودا من أجل استرداد كافة الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال".

وفي 12 مارس، أعلنت مجموعة "عرين الأسود" المسلحة أن 3 من أفرادها قتلوا في اشتباك مع الجيش الإسرائيلي على حاجز صرة جنوب غرب نابلس.

المصدر: RT + "تويتر"