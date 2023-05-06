الرئيس الإيراني: طهران تؤدي دور الوساطة بين سوريا وتركيا لتقريب وجهات النظر بينهما

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن طهران تؤدي دور الوساطة بين سوريا وتركيا لتقريب وجهات النظر بين الدولتين المسلمتين، مؤكدا أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تغادر الأراضي السورية.

وأضاف رئيسي في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، أن إيران مستعدة لتقريب وجهات النظر بين الدولتين المسلمتين وحل مشاكلهما البينية عبر الحوار والمفاوضات بينهما، مشيرا إلى أنه تم التطرق لهذا الموضوع في اجتماع أستانا وفي اجتماعات وزراء الخارجية أيضا.

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وصرح بأنه في اجتماع أستانا الذي عقد في طهران بمشاركة الرئيسين الروسي والتركي، أكدنا أنه يجب أن تعود كل الأراضي السورية للدولة السورية، ويجب المحافظة على وحدة الأراضي السورية.

وأردف قائلا: "أصدقاؤنا في تركيا قالوا نحن نشعر بانعدام الأمن في بعض نقاط الحدود التركية السورية، فاقترحنا عليهم بأن الحل هو أن تفرض الحكومة السورية سيادتها على كامل أراضيها، وبعد ذلك سيستتب الأمن ولن نشهد انعداما للأمن هناك، فالطريق للحيلولة دون انعدام الأمن ليس أن يسيطر الأتراك على بعض الأراضي السورية، بل العكس تماما، وترون كيف سيعود الأمن إلى هذه المناطق".

وشدد على انه لا يجب أن يكون ثمة قوات تركية على أي بقعة أرض سوريا.

وتابع بالقول: "ما أكدنا عليه هو أنه يجب الحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي السورية، ويجب الاعتراف بسيادة الدولة السورية على أراضيها، ويجب أن تغادر كل القوات الأمريكية الأراضي السورية".

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده التي كانت إلى جانب سوريا في الماضي ستبقى كذلك في المستقبل، وهي مصرة على الوقوف باستمرار مع الشعب السوري ودعم محور المقاومة.

وأوضح أن سوريا ورغم التهديدات والعقوبات ضدها تقف ضد قوى الشر العالمي من أجل إحقاق الحق والسلام.

ولفت رئيسي إلى أن الأمريكيين احتلوا بعض المناطق في سورية لنهب ثرواتها في محاولة لتحقيق أهدافهم التي فشلوا في تحقيقها عبر الإرهاب، ولكن مقاومة الشعب السوري ستهزم مخططاتهم، وسيكون النصر حليف لسوريا في النهاية.

المصدر: سانا