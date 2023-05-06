مصرع أكثر من 12 شخصا بحادث سير مروع في تركيا (صور)

أفادت وكالة DHA بأن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون إثر اصطدام شاحنة بعدة سيارات في محطة للوقود جنوب شرقي تركيا.

وقالت الوكالة أن الشاحنة اصطدمت بسيارات كانت تقف في طابور في محطة وقود بالقرب من مدينة بيلين في مقاطعة هاتاي لسبب غير محدد، مما تسبب في اندلاع حريق في الشاحنة وحافلتين صغيرتين.

ووصل العديد من طواقم الإطفاء إلى مكان الحادث لإخماد الحرائق.

وأضافت: "بحسب المعطيات الأولية، لقي 12 شخصا مصرعهم وجرح آخرين".

ولم يتم بعد تحديد هوية سائق الشاحنة والظروف التي أدت إلى فقدانه السيطرة.

المصدر: نوفوستي