نائب بريطاني: منعوا بشكل مثالي ذاكرة تحرير الاتحاد السوفيتي العالم من الفاشية

قال النائب البريطاني السابق جورج غالاوي، في تغريدة على تويتر، إن البعض يحاول حجب التاريخ بأن الاتحاد السوفيتي حرر العالم من الفاشية.

وأضاف غالاوي: "لولا الجيش الأحمر، لكانت ألمانيا لا تزال تحت غطاء الفاشية، تماما مثل بقية أوروبا. من الغريب حقا كيف تم فرض الحجب على هذه الذاكرة وكيف تم تنفيذه بهذا الشكل المثالي".

“Stalin wasn’t stallin when he crushed the Beast of Berlin”. If not for the Red Army #Germany would still be under the jackboot of fascism, and so would most of the rest of #Europe. No Jew would be left alive, neither Gypsies Roma Sinti Jehovah’s Slavs. #Hitler’s Fascist allies… pic.twitter.com/CVtvkn0IRh — George Galloway (@georgegalloway) May 5, 2023

وشدد البرلماني البريطاني السابق، على أنه لولا تدخل الاتحاد السوفيتي، لم يكن من الممكن إنقاذ الغجر واليهود والشعوب السلافية، ومنع اندثارهم.

وأشار غالاوي، إلى أن الدول المتحالفة مع هتلر -اليابان وإيطاليا كانت ستحكم العالم جنبا إلى جنب مع ألمانيا.

المصدر: نوفوستي