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من الرئيس إلى الأب.. بايدن مدافعا عن نجله: أنا فخور به!

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من الرئيس إلى الأب.. بايدن مدافعا عن نجله: أنا فخور به!
وسائل إعلام
الرئيس الامريكي جو بايدن ونجله هانتر
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دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن نجله هانتر بايدن، مؤكدا أن التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية بشأن ابنه لن يؤثر على رئاسته.

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وسائل إعلام: النيابة العامة الأمريكية قريبة من البت في توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن
وسائل إعلام: النيابة العامة الأمريكية قريبة من البت في توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن

وقال بايدن، خلال مقابلة مع شبكة MSNBC الأمريكية: "ابني لم يرتكب أي خطأ، وأنا أثق به، وهو يؤثر على رئاستي من خلال جعلي أشعر بالفخر به".

وكانت شبكة CNN ذكرت الأسبوع الماضي، أن محامي هانتر بايدن التقوا بمسؤولي وزارة العدل لمناقشة التحقيق الجنائي بشأن نجل الرئيس الأمريكي.

وأمضى المدعون الفيدراليون سنوات يحققون مع هانتر بايدن للتحقق من اتهامات ضده بارتكاب جرائم ضريبية مزعومة.

ولغاية اليوم لم يتم توجيه أي اتهامات إلى نجل الرئيس الأمريكي، فيما نفى هانتر بايدن ارتكاب أي مخالفات.

المصدر: سي أن أن 

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