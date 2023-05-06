من الرئيس إلى الأب.. بايدن مدافعا عن نجله: أنا فخور به!

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن نجله هانتر بايدن، مؤكدا أن التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية بشأن ابنه لن يؤثر على رئاسته.

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وقال بايدن، خلال مقابلة مع شبكة MSNBC الأمريكية: "ابني لم يرتكب أي خطأ، وأنا أثق به، وهو يؤثر على رئاستي من خلال جعلي أشعر بالفخر به".

وكانت شبكة CNN ذكرت الأسبوع الماضي، أن محامي هانتر بايدن التقوا بمسؤولي وزارة العدل لمناقشة التحقيق الجنائي بشأن نجل الرئيس الأمريكي.

وأمضى المدعون الفيدراليون سنوات يحققون مع هانتر بايدن للتحقق من اتهامات ضده بارتكاب جرائم ضريبية مزعومة.

ولغاية اليوم لم يتم توجيه أي اتهامات إلى نجل الرئيس الأمريكي، فيما نفى هانتر بايدن ارتكاب أي مخالفات.

المصدر: سي أن أن