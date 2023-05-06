"لن ينقذكم أحد".. رواد "تويتر" يسخرون من مناشدة الدفاع الأوكرانية لملك بريطانيا

أعرب بعض مستخدمي "تويتر" عن استيائهم من نداء وجهته وزارة الدفاع الأوكرانية إلى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا يلمح إلى ضرورة منح كييف مزيدا من الأسلحة.

ونشرت الدفاع الأوكرانية عشية مراسم تتويج الملك، تغريدة تتضمن كلمات "حفظ الله الملك" ورسما لتشارلز الثالث وهو يرتدي سترة بألوان العلم الأوكراني وعليها شعار لأوكرانيا ويحمل في يده لعبة على شكل مقاتلة "يوروفايتر".

God save the King. pic.twitter.com/Fvjju411HG — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 3, 2023

وانتقد مستخدمو "تويتر" رسالة الدفاع الأوكرانية، ومن أبرز تعليقاتهم:

Gerald Celente: "لا لمزيد من الأسلحة لأوكرانيا"

abir eltaief: "الملك كان ربما سيفضل صورة له وهو يحمل حمامة سلام بدلا من طائرة حربية، أليس كذلك؟"

Bibekananda Patra: "لن ينقذكم أحد الآن".

ViniMav: "إنه ليس ملككم".

Jacque Line: "تتوسلون مجددا. إنه أمر مضحك".

Cereal Killer: "لو كان بإمكان زيلينسكي بيع أوكرانيا لملء جيبه، لفعل ذلك".

المصدر: "نوفوستي"