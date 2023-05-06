الجيش الروسي يدمر أكثر من 170 هدفا في اتجاه كراسنوليمانسكي

قال ألكسندر سافتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة "سنتر" بالجيش الروسي، إن وحدات هذه المجموعة، تمكنت خلال اليوم الماضي من تدمير أكثر من 170 هدفا في اتجاه كراسنوليمانسكي.

وأضاف: "تمكنت وحدات مجموعة القوات سنتر (المركز) خلال اليوم الماضي، من تدمير بضرباتها النارية أكثر من 170 هدفا في اتجاه كراسنوليمانسكي. وخلال ذلك تمكنت مدفعية المجموعة من دك أكثر من 150 هدفا لتجمعات المعدات والقوات والمرابض النارية المعادية".

ونوه سافتشوك بأنه خلال تبادل القصف المدفعي مع العدو، تمكنت المدفعية الروسية من قمع حوالي 20 موقعا للمدفعية المعادية وأكثر من 10 أطقم قذائف هاون تابعة للقوات الأوكرانية.

ووفقا له، تمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسية كذلك من تدمير عدة قذائف صاروخية من طراز "هيمارس" في المركزين السكنيين كريمنايا وسيفيردونيتسك.

وتابع سافتشوك القول: "في منطقة غابات سيريبريانسكي، كشفت قوات ووسائل الاستطلاع التابعة للمجموعة، وجود عمليات تنقل لعناصر لواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين الأوكراني واللواء الخامس للحرس الوطني لأوكرانيا. وتم استهداف هذه القوات الأوكرانية بنيران المدفعية، ونتيجة لذلك تكبد العدو خسائر كبيرة في الأفراد.

المصدر: نوفوستي