قصف عنيف لمدينة دونيتسك وأصوات القذائف تسمع في كل مكان

أفاد مراسل RT في جمهورية دونيتسك خالد الجبوري بشن قوات كييف هجمات عنيفة على مدينة دونيتسك، مشيرا إلى أن أصوات القذائف تسمع في كل مكان.

واستهدفت القوات الأوكرانية مدن جمهورية دونيتسك بـ358 قذيفة خلال الـ24 الأخيرة، حيث أصيب 6 مدنيين.

وقالت سلطات دونيتسك إن 12 بلدة في الجمهورية تعرضت للقصف وسُجل حوالي 62 هجوما.

وفي وقت سابق أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن هجوم قوات كييف على المقاطعة قد يبدأ خلال الأيام أو حتى الساعات المقبلة.

وقال باليتسكي نقلا عن مصادر في مدينتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك ومدن أخرى إن القوات الأوكرانية تستقدم تعزيزات إضافية إلى محاور القتال.

وأضاف أنه يمكن في الليل سماع كيف تقوم قوات كييف بنقل المعدات العسكرية.

المصدر:RT