الولايات المتحدة.. اندلاع حريق في مصفاة تابعة لشركة "شل" في تكساس (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع انفجار قوي أعقبه حريق اندلع في إحدى مصافي النفط التابعة لشركة "شل" للطاقة، قرب مدينة هيوستن بولاية تكساس.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد اندلع الحريق حوالي الساعة 14:54 بالتوقيت المحلي.

ووردت أنباء عن سقوط ضحيتين وتم إجلاء جميع العاملين في المؤسسة.

ولم يتضح سبب الحريق بالضبط.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات تُظهر سحابة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من المصفاة.

وبحسب قناة "بي إن أو نيوز"، فإن الحريق الذي اندلع في المصفاة سبقه انفجار هائل.

ويتم تشغيل المصفاة بشكل مشترك من قبل شركة الغاز المكسيكية "بيمكس" وشركة الطاقة البريطانية العملاقة "شل" للكيماويات.

وأكد إد غونزاليس، حاكم مقاطعة هاريس، أن العديد من الوكالات الحكومية استجابت للانفجار والحريق الذي حدث.

وأشارت تقارير أولية إلى إصابة شخصين على الأقل في الحادث، ومع ذلك، لا يزال سبب الانفجار في المنشأة غير واضح.

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المصدر: وسائل إعلام أمريكية