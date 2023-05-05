الدفاع الروسية تحذر واشنطن من انتهاك مذكرة عدم الاشتباك في سوريا

حذر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، من استمرار القوات الأمريكية في انتهاك المذكرة الأمريكية الروسية لسلامة الطيران الحربي للبلدين في سوريا.

وقال غورينوف: "ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل انتهاك بروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية لسلامة الطيران الحربي الروسي والأمريكي في سوريا".

وأضاف: "يسجل طيارونا في طلعاتهم الدورية في سوريا تصويب أجهزة الرصد والاستهداف الأمريكية على طائراتهم، في انتهاك صارخ للاتفاقات الثنائية".

كما أكد غورينوف، تسجيل 210 انتهاكات خلال مارس الماضي، تمثلت بتحليق طائرات مسيّرة تابعة لتحالف واشنطن في سوريا دون إبلاغ الجانب الروسي.

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المصدر: RT