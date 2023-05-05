رئيس وزراء إيطاليا الأسبق يتعرض لاعتداء خلال فعالية رسمية (فيديو)

تعرض رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، جوزيبي كونتي، لاعتداء خلال فعالية في توسكانا وسط غرب البلاد.

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن كونتي تعرض للاعتداء أثناء ظهوره في فعالية رسمية في توسكانا من رجل يحتج على عمليات إغلاق في إيطاليا وغيرها من القيود لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "لابريس" أن الرجل لكم كونتي بوجهه، واعتقلت سلطات إنفاذ القانون المهاجم على الفور، ولا يبدو أن كونتي قد تعرض لأذى خطير.

وقال كونتي في بيان: "المعارضة مشروعة، لكن هذه المظاهر العنيفة تخرج عن السياق الديمقراطي".

وعبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن تضامنها مع كونتي وأدانت كل أشكال العنف.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام إيطالية