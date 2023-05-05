تركيا تغلق مجالها الجوي أمام طائرة باشينيان

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام رحلات الشخصيات الأرمينية الهامة، وبينها طائرة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وقال تشاويش أوغلو: "كانت الرحلات الجوية تتم كل يوم عبر الأجواء التركية. والآن قمنا بإغلاقه. لقد أغلقناه أيضا أمام الشخصيات الأرمنية الهامة، لا داعي لأن يشعروا بالحزن، كما أغلقناها أمام طائرة باشينيان. فقط رئيس البرلمان الأرمني حضر إلى قمة بابسيك (في أنقرة)، ونحن استضفنا القمة، لذلك كان من المستحيل إغلاق المجال الجوي أمام عضو في المنظمة".

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وأكد وزير الخارجية التركي الأربعاء الفائت أن تركيا أغلقت المجال الجوي أمام الطائرات الأرمينية ولم يستبعد اتخاذ إجراءات جديدة. وعلل هذا القرار بإقامة نصب تذكاري في يريفان للمشاركين في عملية "الأعداء" الذين وصفهم بـ"الإرهابيين" الذين قتلوا مواطنين ودبلوماسيين أتراكا.

المصدر: نوفوستي