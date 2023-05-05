تقرير: صور أقمار اصطناعية تكشف عن نشاط جديد في موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية (صور)

أشار تقرير نشره موقع Beyond Parallel يوم الجمعة، إلى رصد نشاط جديد في موقع التجارب النووية في، بونغكيه ري، في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن التقرير الذي نشره موقع "Beyond Parallel"، التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكية، أن صور الأقمار الصناعية رصدت بتاريخ 21 أبريل نشاطا جديدا في النفق رقم 4 في موقع التجارب النووية في بونغكيه ري.

وقال التقرير إنه تم الانتهاء من بناء الطريق المؤدي إلى البوابة المنهارة للنفق رقم 4، وتم بناء مبنيين صغيرين مؤخرا أمام تلك البوابة.

وأضاف أنه وعلى الرغم من أن النشاط الذي تمت ملاحظته مؤخرا ليس مؤشرا قويا على إجراء اختبار وشيك، إلا أن التجربة النووية السابعة التي طال انتظارها ستجري بالتأكيد في موقع التجارب النووية في بونغكيه ري.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا النشاط الجديد في النفق رقم 4 مصمما لتوسيع قدرات كوريا الشمالية على القيام بالتجارب النووية إلى ما بعد النفق رقم 3 أو مجرد جزء من خطة خداع استراتيجية.

وأوضح أن صور الأقمار الصناعية تظهر أشياء يُفترض أنها مصرف مياه وأسلاك في النفق رقم 3، مبينا أنه لا يوجد نشاط في النفقين الأول والثاني.

المصدر: "يونهاب"