إيران.. تنفيذ حكم الإعدام في تاجر مخدرات دولي

نفذت السلطة القضائية في إيران حكم الإعدام في أحد أكبر المهربين الدوليين للمخدرات عبر الأراضي الإيرانية إلى أوروبا.

وقال رئيس محاكم محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب) ناصر عتباتي، إن تنفيذ حكم الإعدام جرى يوم الخميس بعد استكمال المراحل القضائية.

وأضاف عتباتي أنه تم ضبط 750 كيلوغرام من الهيروين بحوزة هذا الشخص.

وأوضح أن هذا الشخص كان يدير 3 عصابات دولية لتهريب المخدرات وكان يتزعم شبكة لمافيا تهريب المخدرات من إيران إلى خارج البلاد وعلى وجه الخصوص إلى هولندا وعدد آخر من الدول الأوروبية.

وصرح بأنه قد جرت محاكمته وفق الإجراءات القانونية وبحضور وكلاء دفاع عنه، ونفذ حكم الإعدام الصادر بحقه.

المصدر: إرنا