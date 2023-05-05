سلطات زابوروجيه: هجوم قوات كييف على المقاطعة قد يبدأ في الأيام أو الساعات المقبلة

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، مساء اليوم أن هجوم قوات كييف على المقاطعة قد يبدأ خلال الأيام أو حتى الساعات المقبلة.

وقال باليتسكي نقلا عن مصادر في مدينتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك ومدن أخرى حيث يجري محاربة نظام كييف، وكذلك معلومات من خط الاتصال، إن القوات الأوكرانية تستقدم قواتها.

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وأضاف أنه يمكن في الليل سماع كيف تقوم قوات كييف بنقل المعدات العسكرية.

وأفادت وكالة "نوفوستي"، بأنه في الوقت الذي تعلن فيه سلطات كييف بشكل شبه يومي عن استعداداتها للهجوم المضاد، تشير التصريحات والتسريبات الغربية إلى تشككهم بإمكانية نجاح هذا الهجوم.

ونوهت الوكالة، بأن الساسة الغربيين يحاولون إبداء تفاؤلهم، إلا أن استياءهم ومخاوفهم بدأت بالظهور عبر وسائل الإعلام بشكل علني.

المصدر: نوفوستي