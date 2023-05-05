كلينتون: أدركت حتمية المواجهة بين روسيا وأوكرانيا بعد حديثي مع بوتين عام 2011

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، إنه أدرك عام 2011 أن حتمية المواجهة واسعة النطاق بين روسيا وأوكرانيا، هي "مسألة وقت".

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن كلينتون قوله إنه توصل إلى هذا الاستنتاج بعد محادثة قصيرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وأشار إلى أن المحادثة جرت عام 2011 في المنتدى الاقتصادي في دافوس، عندما كان بوتين رئيسا للحكومة الروسية.

وزعم كلينتون أنه في ذلك الوقت أعرب بوتين عن عدم موافقته على مذكرة بودابست الموقعة عام 1994 بشأن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل نقل الأسلحة النووية السوفيتية الموجودة على الأراضي الأوكرانية إلى موسكو. ووقع الوثيقة كل من كلينتون وبوريس يلتسين وليونيد كوتشما وجون ميجور، الذين كانوا آنذاك قادة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وبريطانيا على التوالي.

وأضاف: "عام 2011، قبل ثلاث سنوات من الاستيلاء على القرم، أخبرني فلاديمير بوتين أنه لا يوافق على الاتفاق الذي أبرمته مع بوريس يلتسين. وقال "أنا لا أتفق مع هذا ولا أدعمه. وأنا لا أعتبر نفسي ملزما بهذه المعاهدة". ومنذ ذلك اليوم علمت أن هذه المواجهة مسألة وقت فقط".

المصدر: تاس