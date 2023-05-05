أكار يعلن "تمزيق الممر الإرهابي" شمال سوريا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، تحييد 13 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" شمال العراق وسوريا خلال 3 أيام، لافتا إلى "تمزيق الممر الإرهابي المراد تشكيله شمال سوريا".

إقرأ المزيد

وأكد أكار خلال لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال والصناعيين بولاية قيصري، في إطار حملته الانتخابية، بصفته مرشحا عن حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية عن الولاية، أن القوات المسلحة ستواصل القيام بما يترتب عليها من أجل أمن البلاد، وتحييد الإرهابيين، واصفا إياهم بأنهم "دمى ينفذون أوامر أسيادهم".

ولفت وزير الدفاع إلى أن "الجيش التركي يواصل هدم جحور الإرهاب فوق رؤوس الإرهابيين شمال العراق"، مشيرا إلى "تمزيق الممر الإرهابي المراد تشكيله شمال سوريا ودفن الإرهابيين في حفرهم"، ومشددا على أنه "لا تهاون إطلاقا في محاربة الإرهاب".

وكانت الاستخبارات التركية أعلنت أنها حيدت اليوم الجمعة، نتشيرفان سوان، مسؤول لوجيستيات القوة الخاصة بتنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابيا، بعملية شمال العراق.

المصدر: الأناضول