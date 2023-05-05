أسانج يدعو ملك بريطانيا لزيارته في السجن

أكدت ستيلا أسانج اليوم الجمعة أن زوجها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أرسل رسالة إلى الملك البريطاني تشارلز الثالث يطلب منه زيارته في السجن.

جاء ذلك وفق ما ذكرته ستيلا أسانج على موقع "تويتر"، ردا على تقارير تفيد بأن زوجها كتب رسالة إلى الملك تشارلز الثالث يطلب منه زيارته في السجن، حيث كتبت: "نعم، أستطيع أن أؤكد ذلك".

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وكانت صحيفة The Evening Standard قد ذكرت أن مؤسس موقع ويكيليكس الموجود خلف القضبان كتب رسالة إلى الملك البريطاني يطلب فيها منه زيارته.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسانج لفت في رسالته إلى حقيقة أن عدد المسجونين، حيث يتم احتجازه، هو 687 شخصا، وهو ما يؤكد سمعة المملكة المتحدة باعتبارها "الدولة ذات العدد الأكبر من السجناء في أوروبا الغربية".

وقد برز أسانج عام 2006 عندما اشتهر موقع ويكيليكس الذي تأسس لنشر الوثائق السرية، وفي عام 2010 نشر الموقع لقطات عسكرية أمريكية سرية تظهر كيف قتل 18 مدنيا على الأقل بعد هجوم بمروحية أمريكية في بغداد عام 2007. ثم نشر الموقع 250 ألف وثيقة دبلوماسية أمريكية.

ويواجه أسانج 175 عاما في السجن الأمريكي، حيث يواجه الأسترالي الذي يبلغ من العمر 51 عاما تهما بالكشف عن أكبر مجموعة من المعلومات السرية في تاريخ البلاد، وهو يحاول الآن استئناف قرار تسليمه من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

المصدر: نوفوستي