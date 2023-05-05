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الدنمارك وألمانيا تنقلان 80 دبابة "ليوبارد-1" إلى أوكرانيا

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الدنمارك وألمانيا تنقلان 80 دبابة
Globallookpress Christophe Gateaudpa
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية عن نقل 80 دبابة "ليوبارد-1" إلى أوكرانيا بالاشتراك مع ألمانيا.

صرح بذلك القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن لقناة TV2 التلفزيونية الدنماركية، حيث تابع أن "الشحنات الأولى من الدبابات يمكن وصفها بأنها كبيرة للغاية، وحقيقة توفيرنا لـ 80 دبابة (ليوبارد-1) تمثل رقما مهما للغاية".

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وبحسب القناة التلفزيونية فسوف تكون المعدات العسكرية المنقولة جاهزة للاستخدام من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بحلول الأول من يونيو، فيما يوضح التقرير أيضا أن الدبابات "ليوبارد-1" قد تقاعدت عن الخدمة في الدنمارك عام 2005.

وكان بولسن قد أعلن في مارس أن أول دبابات "ليوبارد-1" من الدنمارك وألمانيا وهولندا إلى أوكرانيا ستصل في أوائل مايو.

وكانت روسيا سبق وأرسلت مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمدادها أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

من جانبها صرحت الخارجية الروسية بأن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" بتزويدها أوكرانيا بالسلاح، وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي

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