ندد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بمحاولة الهجوم بطائرة بدون طيار على الكرملين، مؤكدا أن بلاده ترفض الإرهاب بكل مظاهره وأشكاله.

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وفي وقت سابق، ذكرت خدمة الكرملين الصحفية أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين وأنه تم تعطيلهما، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت لاحق أن بوتين لم يكن في الكرملين لحظة الهجوم.

ورفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب نص المادة "عمل إرهابي"، بشأن محاولة السلطات الأوكرانية ضرب مقر الرئاسة الروسية في الكرملين باستخدام المسيرات.

وكتب دياز كانيل عبر "تويتر" الخميس: "أعبر عن رفضنا للهجوم على الكرملين بطائرات بدون طيار. وتجدد كوبا إدانتها كافة أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره".

ونفت كييف الاعتراف بمسؤوليتها عن محاولة الهجوم على الكرملين، لكن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكد أن المخابرات الروسية تتلقى معلومات حول تورط أوكرانيا والولايات المتحدة في هجوم المسيرات على مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين.

يذكر أنه صدرت في وقت سابق عن كييف وجهات غربية تصريحات عديدة بشأن احتمال تنفيذ هجمات باستخدام المسيرات على أهداف في موسكو.

المصدر: "نوفوستي"