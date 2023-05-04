أرمينيا تؤكد تحرّك بعض القضايا من جمودها في المفاوضات مع أذربيجان

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أن الوزير أرارات ميرزويان، ونظيره الأذري جيهون بيراموف، أحرزا تقدما في التفاهم على بعض بنود مشروع اتفاق السلام خلال المفاوضات في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيانها: "أحرز الوزيران وفريقيهما تقدما في التفاهم المتبادل بشأن بعض مواد مشروع الاتفاقية الثنائية "حول السلام وإقامة العلاقات بين الدولتين"، مع تحديد المواقف بشأن بعض القضايا الرئيسية التي لا تزال متباينة".

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ومن جهتها، صرحت وزارة الخارجية الأذربيجانية أنه عقب المفاوضات التي جرت في الولايات المتحدة، توصلت باكو ويريفان إلى اتفاق حول بعض نقاط مسودة معاهدة السلام، لكن مواقف الطرفين اختلفت حول بعض النقاط الرئيسية.

وأضافت الوزارة أن الطرفين اتفقا على مواصلة المفاوضات.

وجرت المفاوضات الأرمينية الأذربيجانية في الفترة من 1 إلى 4 مايو في مدينة أرلينغتون الأمريكية.

المصدر: إنترفاكس