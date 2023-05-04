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باشينيان يعلن نيته زيارة موسكو الأسبوع المقبل

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باشينيان يعلن نيته زيارة موسكو الأسبوع المقبل
Globallookpress
رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.
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أعلنت الحكومة الأرمنية أن رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، نيته زيارة العاصمة الروسية موسكو الأسبوع المقبل.

وأفصح باشينيان عن خططه هذه خلال مناقشة حملت عنوان "الديمقراطية الأرمنية في منطقة مضطربة. متطلبات في الأمن والاستقرار"، وأقيمت في "مركز براغ للعلاقات عبر الأطلسي".

هذا وقد وصل باشينيان وعقيلته آنا هاكوبيان اليوم الخميس في زيارة رسمية لجمهورية التشيك تستمر حتى 5 مايو. ومن بين أمور أخرى، يعتزم رئيس وزراء أرمينيا لقاء رئيس الوزراء بيتر فيالا.

المصدر: نوفوستي

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