نائب أوكراني يهاجم سكرتير الوفد الروسي في قمة أنقرة

ذكر مصدر في الوفد الروسي إلى القمة البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأسود في أنقرة أن عضوا في الوفد الأوكراني هاجم سكرتير الوفد الروسي فاليري ستافيتسكي.

وأفادت وكالة "تاس" مع الإشارة إلى مصدر في الوفد الروسي أن "الحادث وقع في ممر الفندق الذي يقام فيه الحدث".

وأشارت البعثة الدبلوماسية: "نحن في الفندق ونحقق ونتخذ الإجراءات اللازمة".

ويشارك الوفد الروسي، برئاسة أولغا تيموفيفا، في قمة الذكرى السنوية لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأسود.

وأعلنت تيموفيفا، في وقت سابق، عن محاولة أعضاء البرلمان تعطيل خطاب الوفد الروسي في القمة المنعقدة بأنقرة كما حاول الجانب الأوكراني استفزاز وفد روسيا.

وانطلقت في العاصمة التركية أنقرة، الخميس، أعمال قمة الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأسود.

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المصدر: تاس + RT