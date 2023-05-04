دوي انفجارات في كييف وسط تحليق طائرات مسيرة ومحاولات لإسقاطها (فيديو)

أفادت قناة "تي إس إن" التلفزيونية الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكد شهود عيان تحليق طائرات مسيّرة في السماء فوق مركز كييف، ومحاولة الدفاع الجوي الأوكراني إسقاطها، وأن الانفجارات لا تتوقف منذ أكثر من 20 دقيقة.

وتم في وقت سابق إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعة كييف محذرة من ضربات جوية روسية.

وتحدث، سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية عن دوي انفجارات واندلاع حرائق في حي سولومينسكي في كييف جراء سقوط حطام طائرات مسيرة.

المصدر: وكالات