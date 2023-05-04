مستشار سابق للبنتاغون: بوتين أحبط 20 عاما وأكثر من محاولات واشنطن المستترة لإضعاف روسيا

أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاقه العملية العسكرية في أوكرانيا، أحبط 20 عاما من محاولات واشنطن المستترة لإضعاف روسيا داخليا.

وقال ماكغريغور في قناته على "يوتيوب": "تدبّرت روسيا عملية لحماية للبلاد، لقد عملنا بلا توقف على مدار 20 عاما على الأقل من أجل إضعاف روسيا قدر المستطاع. كما قرّرنا أن لا نعير السيد بوتين أي اهتمام ولا لنجاحه في بعث الدولة ونهضتها من تحت رماد التاريخ".

كما أشار المستشار السابق للبنتاغون إلى أن موسكو أوضحت للولايات المتحدة أنها لن تتسامح مع مسألة توسع الناتو نحو حدودها.

وخلص ماكغريغور إلى أن الكتلة العسكرية للناتو تجاهلت هذا المطلب، ما اضطر القيادة الروسية لاتخاذ إجراءات وقائية لتحييد التهديد بالقرب من حدودها الغربية وفي البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي