ميلوني وحفتر يبحثان العملية السياسية الليبية والوضع في السودان

أعلنت رئاسة الوزراء الإيطالية أن لقاء رئيسة الحكومة جورجا ميلوني، مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، كان فرصة لتبادل الآراء حول قضايا أساسية ذات اهتمام مشترك.

كما أشارت أن اللقاء تطرق بما في ذلك للنمو "غير المسبوق" لظاهرة الهجرة، عبر مياه البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا.

وأوضحت المصادر أن اللقاء الذي جرى كان أيضا، لتأكيد "الدعم الإيطالي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا في إعادة تنشيط العملية السياسية"، والتي تهدف إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية 2023".

واستعرض اللقاء "الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة".

وأعربت ميلوني عن "قلق خاص"، بشأن الصراع الراهن في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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المصدر: آكي