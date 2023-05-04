بايدن يهدد بفرض عقوبات على المسؤولين عن تهديد السلام في السودان

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا جديدا يوسع نطاق الرد على العنف الذي بدأ في 15 أبريل في السودان، ويفرض عقوبات على المسؤولين عن تهديد السلام هناك.

وقال في بيان إن "العنف الدائر في السودان مأساة، وخيانة للمطالب الواضحة للشعب السوداني بحكومة مدنية وانتقال إلى الديمقراطية".

وأضاف بايدن: "أنضم إلى شعب السودان المحب للسلام والقادة في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف، إن هذا العنف، الذي سرق بالفعل أرواح مئات المدنيين وبدأ خلال شهر رمضان المبارك، هو أمر غير معقول، يجب أن ينتهي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب السودان، ونحن نعمل على دعم التزامهم بمستقبل يسوده السلام".

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات