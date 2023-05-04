"خطط لحياته المستقبلية في روسيا".. اعتقال فرنسي في بولندا حاول تحطيم حاجز حدودي

أعلن حرس الحدود البولندي اعتقال مواطن فرنسي اليوم الخميس في بولندا أثناء محاولته دخول روسيا.

وقال الحرس إن الحادث وقع عند نقطة غجيخوتكي الحدودية في مقاطعة وارميان-ماسوريان في بولندا، على الحدود مع مقاطعة كالينينغراد، وذلك بعد أن رفض حرس الحدود السماح للفرنسي بالدخول إلى روسيا بسبب نقص الوثائق اللازمة، وعندها قرر الفرنسي الوصول إلى الأراضي الروسي عن طريق تحطيم الحاجز على الحدود بصدمه بسيارته بسرعة عالية ولم يتوقف إلا عندما تم وضع شريط به مسامير في طريقه.

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وقال الفرنسي المعتقل إنه فعل ذلك لأنه يريد الوصول إلى روسيا، حيث "خطط لحياته المستقبلية".

وخلال تفتيش سيارته، تم العثور على خراطيش لأسلحة الصيد، والتي حصل على تصريح من أجلها في فرنسا. ولم يتم الكشف عن اسم الجاني البالغ من العمر 36 عاما.

وتم الإفراج عن المواطن الفرنسي بعد تغريمه ماليا بقيمة ما سببه من ضرر للحاجز الحدودي.

المصدر: تاس