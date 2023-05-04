زاخاروفا لواشنطن: "هل توقف القدر عن الطهي؟"

مازحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا البيت الأبيض في رد فعله على هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين.

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وكان البيت الأبيض على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي قد أعلن عن "عدم وجود أي معلومات بهذا الشأن"، فردت زاخاروفا في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام" ممازحة: "حينما تعلق الأمر بغاز نوفيتشوك سارت الأمور بشكل أسرع من ذلك، وكان لدى البيت الأبيض دائما فيض من المعلومات، فماذا الآن: هل توقف القدر عن الطهي؟".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء هجوم أوكرانيا على الكرملين بمساعدة الطائرات المسيرة وهي من اختارت أهداف كييف، ووصف محاولات تبرؤ كييف وواشنطن من هذه الأعمال والهجمات الإرهابية بأنها "سخيفة تماما".

ليرد عليه كيربي بالتأكيد على أنه "لم تكن هناك أي مشاركة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أن بلاده "لا تشجع أي هجمات على زعماء".

المصدر: نوفوستي