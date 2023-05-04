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الجيش الإسرائيلي يكشف عن خلل في منظومة القبة الحديدية

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الجيش الإسرائيلي يكشف عن خلل في منظومة القبة الحديدية
منظومة القبة الحديدية
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قال مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة أنباء الأناضول التركية، إن خللا طرأ على منظومة القبة الحديدية قبل يومين خلال إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

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وقالت مراسلتنا إن تحقيقا أوليا للجيش الإسرائيلي أفاد بأن "الخلل في عمل القبة الحديدية تم رصده في الرشقة الصاروخية الأولى مساء الثلاثاء، فيما تم التعامل معه فورا، ولم يرصد في رشقات المساء".

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية كبيرة مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء تجاه المستوطنات الإسرائيلية، ردا على وفاة الأسير خضر عدنان، حيث دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في غلاف القطاع.

وتعد منظومة القبة الحديدية، فخر الصناعة الإسرائيلية العسكرية، وهي منظومة دفاع جوي صاروخي ذات قواعد متحركة، طورتها شركة "رافئيل" لأنظمة الدفاع والهدف منها هو اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.

المصدر: RT+ الأناضول 

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