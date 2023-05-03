مراسلنا: فصائل المقاومة تطلق رشقة صاروخية كبيرة على أهداف إسرائيلية (فيديو)

أفاد مراسلنا في غزة بأن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية كبيرة فجر اليوم لأربعاء تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأن صافرات الإنذار انطلقت في عدة مناطق في غلاف القطاع.

وذكرت مصادر عبرية أن صاروخا فلسطينيا أصاب بناية بشكل مباشر في مدينة عسقلان وأن رئيس البلدية أمر بفتح الملاجئ.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن مدينة عسقلان تعرضت لهجوم صاروخي كبير.

وأشار الإعلام العبري إلى أن مصنعا في عسقلان تعرض لسقوط وابل من الصواريخ، مما أحدث دمارا في المبنى.

وأفادت المصادر باحتراق مركبة جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر عليها في مستوطنة زيكيم.

وأفاد مراسلنا بأن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية جديدة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وذكر الإعلام الفلسطيني أن" طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ المنطقة الساحلية غرب رفح جنوب قطاع غزة".

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية الحربية موقع القادسية التابع لكتائب "القسام"، غربي مدينة خان يونس.

المصدر: RT