في تعليق على استهداف الكرملين بالمسيرات، ذكّر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بتصريح أطلقه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أكثر من 20 سنة، محذرا الغرب من تغذية الإرهاب الدولي.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما كنا نحارب الإرهاب الدولي في جمهورية الشيشان، حث الرئيس بوتين المجتمع الغربي مرارا وبإلحاح على عدم إطعام الإرهابيين الدوليين بأيديه - لأنهم سيضربونكم عاجلا أم آجلا، حسب كلام بوتين".

وأضاف بيسكوف: "لم يصغو (للتحذير)، فعانت دول كثيرة من العالم مظاهر وحشية للإرهاب الدولي. وقع هناك كثير من المآسي. واتمنى حقا ألا ينسى الناس هذا التاريخ".

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وذكرت خدمة الكرملين الصحفية في وقت سابق أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين وأنه تم تعطيلهما، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

ورفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب نص المادة "عمل إرهابي"، بشأن محاولة السلطات الأوكرانية ضرب مقر الرئاسة الروسية في الكرملين.

المصدر: "نوفوستي"